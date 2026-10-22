Revisan desempeño académico de estudiantes en reunión escolar en Villa Unión
Madres de familia del Telebachillerato Coahuila revisaron calificaciones y actividades para mejorar la formación de los jóvenes.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
VILLA UNIÓN, Coahuila - Madres de familia del Telebachillerato Coahuila, Región Norte, participaron en una reunión escolar para conocer el desempeño académico de sus hijos y revisar aspectos relacionados con su formación durante el ciclo escolar.
Entrega de Calificaciones y Programas Educativos
Durante el encuentro se entregaron las boletas de calificaciones del segundo periodo parcial y se abordaron temas como el programa Escuela para Padres, la estrategia ABC de las Emociones y la organización de las actividades escolares correspondientes a octubre y noviembre.
Fortalecimiento de la Comunicación entre Familias y Docentes
La reunión permitió fortalecer la comunicación entre las familias y el personal docente, así como establecer acuerdos para impulsar la responsabilidad y el aprovechamiento académico de los estudiantes.
La participación de los padres es fundamental para identificar áreas de oportunidad y acompañar a los jóvenes en su formación.