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Coahuila

Revisan desempeño académico de estudiantes en reunión escolar en Villa Unión

Madres de familia del Telebachillerato Coahuila revisaron calificaciones y actividades para mejorar la formación de los jóvenes.

Por Alberto Ibarra - 22 octubre, 2026 - 10:43 a.m.
Madres de familia participaron en una reunión para dar seguimiento al desempeño académico de los estudiantes del Telebachillerato Coahuila.
Madres de familia participaron en una reunión para dar seguimiento al desempeño académico de los estudiantes del Telebachillerato Coahuila.
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      VILLA UNIÓN, Coahuila - Madres de familia del Telebachillerato Coahuila, Región Norte, participaron en una reunión escolar para conocer el desempeño académico de sus hijos y revisar aspectos relacionados con su formación durante el ciclo escolar.

      Entrega de Calificaciones y Programas Educativos

      Durante el encuentro se entregaron las boletas de calificaciones del segundo periodo parcial y se abordaron temas como el programa Escuela para Padres, la estrategia ABC de las Emociones y la organización de las actividades escolares correspondientes a octubre y noviembre.

      Fortalecimiento de la Comunicación entre Familias y Docentes

      La reunión permitió fortalecer la comunicación entre las familias y el personal docente, así como establecer acuerdos para impulsar la responsabilidad y el aprovechamiento académico de los estudiantes.

      La participación de los padres es fundamental para identificar áreas de oportunidad y acompañar a los jóvenes en su formación.

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