Revisan desempeño académico de estudiantes en reunión escolar en Villa Unión

VILLA UNIÓN, Coahuila - Madres de familia del Telebachillerato Coahuila, Región Norte, participaron en una reunión escolar para conocer el desempeño académico de sus hijos y revisar aspectos relacionados con su formación durante el ciclo escolar.

Entrega de Calificaciones y Programas Educativos

Durante el encuentro se entregaron las boletas de calificaciones del segundo periodo parcial y se abordaron temas como el programa Escuela para Padres, la estrategia ABC de las Emociones y la organización de las actividades escolares correspondientes a octubre y noviembre.

Fortalecimiento de la Comunicación entre Familias y Docentes

La reunión permitió fortalecer la comunicación entre las familias y el personal docente, así como establecer acuerdos para impulsar la responsabilidad y el aprovechamiento académico de los estudiantes.

La participación de los padres es fundamental para identificar áreas de oportunidad y acompañar a los jóvenes en su formación.