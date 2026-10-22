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Coahuila

Fortalecen conocimientos de enfermería en la Misión Cultural 169 de Nava

Participantes reciben formación en principios de enfermería y cuidados de salud aplicables en la vida diaria.

Por Alberto Ibarra - 22 octubre, 2026 - 10:47 a.m.
Integrantes de los grupos de Enfermería de la Misión Cultural 169 amplían sus conocimientos sobre el cuidado de la salud.
Integrantes de los grupos de Enfermería de la Misión Cultural 169 amplían sus conocimientos sobre el cuidado de la salud.
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      Desarrollado por SACS IA

      Integrantes de los grupos de Enfermería de la Misión Cultural 169 fortalecen sus conocimientos mediante el tema Principios de Enfermería, enfocado en la importancia de brindar cuidados con responsabilidad, respeto y calidad humana.

      Importancia de la Capacitación en Enfermería

      Las actividades, impartidas por la profesora Adriana A. Martínez Espino, buscan ampliar la preparación de los participantes en el cuidado de las personas, la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables que puedan aplicar en el hogar y en su vida cotidiana.

      Herramientas para el Cuidado de la Salud

      Esta capacitación proporciona herramientas para atender necesidades básicas de salud y reconocer la importancia de la prevención, además de contribuir a que las familias cuenten con mayores conocimientos para cuidar su bienestar y el de quienes las rodean.

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