Fortalecen conocimientos de enfermería en la Misión Cultural 169 de Nava

Integrantes de los grupos de Enfermería de la Misión Cultural 169 fortalecen sus conocimientos mediante el tema Principios de Enfermería, enfocado en la importancia de brindar cuidados con responsabilidad, respeto y calidad humana.

Importancia de la Capacitación en Enfermería

Las actividades, impartidas por la profesora Adriana A. Martínez Espino, buscan ampliar la preparación de los participantes en el cuidado de las personas, la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables que puedan aplicar en el hogar y en su vida cotidiana.

Herramientas para el Cuidado de la Salud

Esta capacitación proporciona herramientas para atender necesidades básicas de salud y reconocer la importancia de la prevención, además de contribuir a que las familias cuenten con mayores conocimientos para cuidar su bienestar y el de quienes las rodean.