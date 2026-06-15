Joven asesina a su madre en Ciudad Acuña: Fiscalía investiga

CIUDAD ACUÑA, Coahuila — Un joven fue detenido por elementos de las corporaciones de seguridad pública tras presuntamente haber privado de la vida a su madre en el interior de un domicilio de Ciudad Acuña, Coahuila, lo que generó un intenso despliegue policial y de los servicios de emergencia en la localidad fronteriza.

El reporte del hallazgo movilizó de manera inmediata a los oficiales de la Policía Municipal, así como a los agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), quienes acudieron al sitio para acordonar el área del crimen e iniciar con las primeras indagatorias correspondientes bajo los protocolos de ley.

Detención del presunto responsable en Ciudad Acuña

De acuerdo con las primeras versiones recabadas por las autoridades policiales en el lugar de los hechos, el presunto agresor —cuya identidad completa se mantiene bajo reserva conforme a las disposiciones del debido proceso— fue asegurado por los elementos del orden en el perímetro de la escena tras ser señalado de manera directa por la agresión familiar.

Los paramédicos y personal de auxilio acudieron a la vivienda con la intención de brindar los primeros auxilios a la víctima; sin embargo, al momento de realizar la valoración médica confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.

Fiscalía de Coahuila inicia investigación por parricidio

El personal del Ministerio Público y los peritos de la Delegación Norte II de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del deceso y procedieron al levantamiento de los indicios materiales en el inmueble, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación y esclarecer las causas y el móvil que originaron el crimen.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley que determine de forma científica las causas exactas de la muerte. Por su parte, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, instancia que determinará su situación jurídica e imputación de cargos en las próximas horas.