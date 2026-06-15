Alerta en Frontera: desborde del arroyo preocupa a vecinos

Amenaza desborde del arroyo en Frontera; piden extremar precauciones

La creciente provocada por las intensas lluvias mantiene en alerta a vecinos de la colonia Independencia, luego de que el arroyo de Frontera se encuentra a punto de desbordarse debido al gran volumen de agua que arrastra.

Habitantes del sector informaron que el cauce registra un nivel elevado y solicitaron a la población evitar acercarse a la zona, así como extremar precauciones al transitar por calles y vialidades cercanas.

Hasta el momento, autoridades municipales, así como personal de Protección Civil y Bomberos, se encuentran atendiendo todos los reportes ciudadanos, debido a la gran cantidad de emergencias derivadas de las precipitaciones que se registran en distintos puntos del municipio.

Los vecinos señalaron que la fuerza de la corriente continúa aumentando, por lo que exhortaron a conductores y peatones a mantenerse alejados del arroyo para evitar accidentes.

Las lluvias han generado diversas afectaciones en Frontera durante las últimas horas, manteniendo ocupados a los cuerpos de auxilio en labores de atención y monitoreo de zonas de riesgo.