Auxilian elementos de la AIC a familias durante la tormenta

MONCLOVA, COAH.- En medio de las intensas lluvias que azotaron la Región Centro y provocaron severas afectaciones en distintos sectores de Monclova, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dejaron por un momento las labores propias de investigación para convertirse en un apoyo directo para decenas de ciudadanos atrapados por la contingencia.

Desde las primeras horas de la jornada, agentes de la Fiscalía General del Estado Región Centro desplegaron recorridos permanentes por calles, avenidas y sectores afectados por los fuertes escurrimientos, brindando auxilio a conductores cuyos vehículos quedaron varados, apoyando en el traslado seguro de personas y vigilando las zonas consideradas de riesgo.

Acciones de la autoridad

La tromba sorprendió a cientos de familias, dejando vialidades convertidas en auténticos ríos y generando condiciones peligrosas para automovilistas y peatones. Ante este panorama, los elementos de la AIC respondieron a diversos llamados de auxilio, ayudando a personas que no podían continuar su trayecto debido al nivel del agua y acompañando a ciudadanos que requerían llegar a sitios seguros.

Además de las labores de asistencia, los agentes implementaron cierres preventivos en distintos puntos donde la corriente representaba un peligro inminente para quienes intentaban cruzar calles inundadas. Estas acciones permitieron evitar accidentes y proteger a conductores que, pese a las advertencias, buscaban continuar su camino entre las corrientes.

Impacto en la comunidad

La presencia de las unidades de investigación en las calles fue reconocida por ciudadanos que recibieron apoyo en momentos de incertidumbre, cuando la fuerza de la lluvia mantenía paralizada gran parte de la actividad en la ciudad.

Autoridades de la Fiscalía destacaron que el compromiso de la corporación no se limita únicamente a la investigación de delitos, sino también a brindar respaldo a la comunidad cuando las circunstancias así lo demandan, especialmente durante fenómenos climatológicos que ponen en riesgo la integridad de las familias.

Mientras continúan los trabajos de evaluación de daños ocasionados por las lluvias, la Agencia de Investigación Criminal reiteró que mantendrá la coordinación con las distintas corporaciones de emergencia para responder de manera inmediata a cualquier situación que pueda poner en peligro a la población.