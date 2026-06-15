Inundación afecta instalaciones de la Escuela Normal de Monclova

Las intensas lluvias registradas desde las 9:00 de la mañana provocaron una nueva inundación en las instalaciones de la Escuela Normal de Monclova, situación que volvió a evidenciar los problemas que enfrenta el plantel durante la temporada de precipitaciones.

La institución, ubicada sobre la calle del Estudiante, quedó anegada en diversas áreas, dificultando las actividades académicas y la movilidad al interior del plantel.

Problemas recurrentes de inundación en la Escuela Normal de Monclova

De acuerdo con antecedentes del propio centro educativo, desde hace aproximadamente un año se ha planteado la necesidad de reubicar las instalaciones, debido a que la zona donde se encuentra asentada presenta constantes problemas de acumulación de agua cada vez que se registran lluvias de consideración.

Fueron los mismos alumnos quienes documentaron las afectaciones y difundieron videos a través de redes sociales, donde se observa el ingreso de agua a distintos espacios de la escuela, así como las complicaciones generadas por la inundación.

Reacciones de la comunidad estudiantil

Las imágenes compartidas rápidamente generaron comentarios entre la comunidad estudiantil y ciudadanos, quienes señalaron que esta problemática se ha repetido en diversas ocasiones sin que hasta el momento exista una solución definitiva.