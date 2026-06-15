Laura Itzel Castillo asume la Secretaría de las Mujeres en México

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, designó este lunes a Laura Itzel Castillo como la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, concluyendo un periodo de casi 60 días en los que la dependencia federal permaneció sin una dirección formal.

El anuncio fue realizado por la mandataria federal durante su habitual conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, donde destacó la trayectoria de la nueva funcionaria y la importancia de reactivar por completo los trabajos institucionales enfocados en la agenda de género del país.

Un relevo esperado en la Secretaría de las Mujeres

La designación de Laura Itzel Castillo cubre la vacante existente en el gabinete presidencial, permitiendo reactivar de manera formal el diseño y la ejecución de las políticas públicas destinadas a la protección, desarrollo e igualdad de las mujeres en el territorio mexicano.

"Nos da mucho gusto anunciar que Laura Itzel Castillo asumirá la titularidad de la Secretaría de las Mujeres. Es una compañera con una larga trayectoria de lucha, honestidad y compromiso con las causas sociales y los derechos de las mujeres en nuestro país", afirmó Sheinbaum Pardo ante los medios de comunicación.

Trayectoria y retos de Laura Itzel Castillo

Castillo cuenta con una amplia experiencia dentro de la administración pública y el ámbito legislativo en México, habiendo ocupado anteriormente cargos de elección popular y direcciones en diversas dependencias gubernamentales. Su llegada a la Secretaría de las Mujeres ocurre en un momento clave para consolidar las iniciativas de apoyo social y los marcos de seguridad para el sector femenino promovidos por el Ejecutivo federal.

La nueva secretaria tendrá de inmediato la responsabilidad de coordinar las acciones prioritarias de la dependencia, entre las que destacan el fortalecimiento de los programas de prevención de la violencia de género, la promoción de la igualdad salarial y la articulación de esfuerzos con las distintas entidades federativas para garantizar los derechos humanos de las mujeres en todo el país.