Parrilleros de Ciudad Acuña llevan su sazón al Festival Rodeo Saltillo

Ciudad Acuña, Coah.– Un grupo de talentosos parrilleros de Ciudad Acuña viajó este fin de semana a Saltillo para participar en el Festival Rodeo Saltillo, donde demostrarán su experiencia y pasión por la cocina en la competencia gastronómica del evento.

El equipo está conformado por Foster Hernández, Jorge Flores, Luis Ángel Urraza, Santos Meza, Lalo Meza, Luis García y Ramiro Muñoz, quienes representan con orgullo a la frontera norte y buscarán dejar en alto el nombre de su ciudad.

A lo largo del fin de semana, los concursantes presentarán sus platillos como parte de las actividades del festival, que reúne a los mejores exponentes de la cocina a la parrilla del estado y del país.

Con trayectoria en concursos internacionales y diversos reconocimientos, los parrilleros de Acuña se han consolidado en los últimos años como favoritos en cada competencia en la que participan.

Su presencia en Saltillo no solo destaca el crecimiento del talento culinario local, sino también el posicionamiento de la cocina de la región en escenarios competitivos de alto nivel.