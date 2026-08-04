Afluencia récord en cines de Ciudad Acuña por estreno de película de superhéroes

Ciudad Acuña, Coah.— El cine de la ciudad registra una alta demanda en las últimas semanas debido a los estrenos en cartelera, especialmente por una película de superhéroes que ha generado llenos totales en múltiples funciones.

Impacto en la comunidad

De acuerdo con la información proporcionada, la afluencia de asistentes se mantiene en todos los horarios en los que se proyecta la cinta, recientemente incorporada a la cartelera, lo que ha incrementado la actividad en el complejo cinematográfico.

Beneficios económicos

Esta respuesta del público también se traduce en una derrama económica para la ciudad, al favorecer el consumo en comercios y servicios, además de contribuir a la llegada de visitantes procedentes del país vecino que aprovechan su estancia para disfrutar de la oferta de entretenimiento.