Viaja Pentathlon de Acuña a competencia nacional

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Integrantes del Pentathlon de Ciudad Acuña emprendieron su traslado para participar en la competencia nacional, con el objetivo de defender el primer lugar obtenido el año pasado.

De acuerdo con la información proporcionada, la delegación inició su viaje con rumbo a Torreón, como parte de su traslado hacia la sede nacional del evento, donde competirán representantes de distintas entidades del país.

¿Qué declaró Alfredo Cuéllar sobre el Pentathlon?

El comandante del Pentathlon, Alfredo Cuéllar, destacó la importancia de este tipo de actividades, al señalar que fortalecen la disciplina, el trabajo en equipo y el desarrollo integral de los jóvenes participantes.

Detalles sobre la delegación de Ciudad Acuña

Más de 100 personas integran la delegación que competirá hasta el fin de semana en diversas disciplinas para definir al mejor grupo deportivo militarizado del país.