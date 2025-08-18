Pentathlon de Ciudad Acuña arrasa en certamen nacional y honra a sus veteranos

Ciudad Acuña, Coah. – En un emotivo acto celebrado en esta ciudad, se entregaron reconocimientos a los elementos del Pentathlon Deportivo Militarizado por su destacada participación en competencias nacionales y por su constancia dentro de la organización.

La ceremonia fue encabezada por el comandante Alfredo Cuéllar Lozano , quien resaltó el reciente triunfo del grupo en un certamen nacional realizado en Tamaulipas , donde obtuvieron el primer lugar a nivel nacional , además de premios en diversas categorías.

"Estamos muy emocionados porque seguimos siendo los mejores, pero todo esto es a base de mucho esfuerzo, dedicación y, sobre todo, entrega y apoyo", expresó Cuéllar Lozano durante su intervención.