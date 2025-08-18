Pentathlon de Ciudad Acuña arrasa en certamen nacional y honra a sus veteranos

Ciudad Acuña, Coah.– En un emotivo acto celebrado en esta ciudad, se entregaron reconocimientos a los elementos del Pentathlon Deportivo Militarizado por su destacada participación en competencias nacionales y por su constancia dentro de la organización.
La ceremonia fue encabezada por el comandante Alfredo Cuéllar Lozano, quien resaltó el reciente triunfo del grupo en un certamen nacional realizado en Tamaulipas, donde obtuvieron el primer lugar a nivel nacional, además de premios en diversas categorías.
"Estamos muy emocionados porque seguimos siendo los mejores, pero todo esto es a base de mucho esfuerzo, dedicación y, sobre todo, entrega y apoyo", expresó Cuéllar Lozano durante su intervención.
Además del éxito competitivo, se reconoció la trayectoria de elementos con 5, 10 y hasta 15 años de servicio activo en diferentes funciones dentro del Pentathlon. La banda de guerra también fue destacada por su actuación, así como el compromiso de los jóvenes que representaron con orgullo a Ciudad Acuña.