Baja inscripción en preescolar preocupa a autoridades en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– La inscripción de menores en el primer grado de preescolar continúa siendo un reto en el municipio, debido al bajo interés de algunos padres de familia en integrar a sus hijos desde temprana edad al sistema educativo.

El subsecretario de Educación Básica en Coahuila, Hugo Iván Lozano Sánchez, señaló que este fenómeno se mantiene como una problemática dentro del proceso de preinscripción, el cual resulta complejo ante la falta de participación.

Indicó que, a través del diálogo constante con educadoras del nivel inicial, se ha detectado que muchos padres optan por no enviar a sus hijos a la escuela en sus primeros años, lo que impacta en su desarrollo académico posterior.

La falta de interés de algunos padres afecta la inscripción de menores en preescolar.

Como parte de las acciones para revertir esta situación, autoridades educativas buscan fomentar la importancia de la educación temprana, destacando las diferencias en el aprendizaje de los niños que reciben preparación desde edad preescolar.

Hugo Iván Lozano Sánchez señala que el diálogo con educadoras es clave para entender la problemática.

A pesar de que este nivel educativo continúa con dificultades para alcanzar un porcentaje óptimo de inscripción, se mantiene como una prioridad dentro de las estrategias para fortalecer la formación básica.