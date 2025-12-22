Colonias de Ciudad Acuña afectadas por riñas nocturnas

Ciudad Acuña.– Las riñas entre jóvenes continúan registrándose durante las noches en diversos sectores de la ciudad, una situación que ha quedado evidenciada a través de publicaciones y reportes ciudadanos en redes sociales.

¿Qué está ocurriendo en Ciudad Acuña?

De acuerdo con estos reportes, el problema se ha vuelto constante, principalmente en algunas colonias consideradas como las más conflictivas, donde los enfrentamientos ocurren de manera frecuente.

Uno de los sectores señalados es la colonia Colinas del Valle, donde vecinos han logrado identificar a varios de los jóvenes que participan en las peleas.

Impacto en la comunidad

La situación genera mayor preocupación debido a que, en muchos de los casos, los involucrados son menores de edad que de forma recurrente participan en actos de violencia. Autoridades y ciudadanos coinciden en que son varias las colonias donde este fenómeno persiste, sin que hasta el momento se haya logrado una reducción significativa de esta problemática.