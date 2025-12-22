Dos personas heridas en accidente de Daniel N en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales arrojó un aparatoso accidente registrado la noche del domingo en la colonia Félix U. Gómez de la colonia Magisterio.

Elementos del Mando Coordinado a cargo del director de Seguridad Pública, José Ponce Sánchez, atendieron el reporte, desplazándose de forma inmediata al perímetro.

En el lugar fue localizado el ciudadano Daniel N de 32 años de edad, domiciliado en calle 5 de Mayo, número 650 el cual al conducir un vehículo Kenworth, modelo 2024 terminó colisionando con una camioneta Explorer en la cual viajaban tres personas, dos de ellas que resultaron heridas tras el impacto.

Juan Eduardo N domiciliado en calle Matamoros, número 600 del barrio La Placita es quien conducía la camioneta resultando ileso, no así, su esposa Yajaira Lizeth N de 37 años y la menor Natalí Castro de 15 años quienes fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja y trasladadas al hospital más cercano.

Detalles confirmados

Tras el accidente, ocasionado por falta de precaución al conducir, resultó además un domicilio con daños en su fachada, inmueble propiedad de Omar N de 83 años de edad con domicilio en calle Félix U. Gómez, número 805 de la colonia Magisterio.

Además un poste propiedad de Teléfonos de México fue derribado en su totalidad, ante lo cual el presunto responsable fue arrestado quedando a disposición de un Agente del Ministerio Público del Fuero Común por los delitos de lesiones, daños y lo que resulte.