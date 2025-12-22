Contactanos
Coahuila

Se incendia remolque cargado con botellas de vidrio en Allende

Un incendio en la carretera federal 57 involucra a Protección Civil y Bomberos en Allende, Coahuila, con un remolque de botellas de vidrio afectado.

Por Alberto Ibarra Riojas - 22 diciembre, 2025 - 06:31 p.m.
Se incendia remolque cargado con botellas de vidrio en Allende
      ALLENDE, COAH.– Unidades de Protección Civil y Bomberos se movilizaron a la carretera federal 57, a la altura del C-4, tras el reporte del incendio de un remolque que transportaba botellas de vidrio. El director de la corporación, José Raúl Garza Tron, informó que el siniestro afectó a un tractocamión marca Internacional, propiedad de la empresa Arlequín, procedente de la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

      El conductor de la unidad, Pablo Larreta Hernández, de 59 años, logró desenganchar la caja al detectar un corto circuito en el sistema eléctrico, acción que evitó que las llamas se propagaran hacia el motor. El tractocamión tenía como destino una compañía cervecera en el estado de Zacatecas, cuando el incidente obligó a activar el protocolo de emergencia de Protección Civil Región Norte.

      Acciones de la autoridad

      Tras realizar cuatro viajes para el abastecimiento de agua a las unidades de ataque, los bomberos lograron sofocar el fuego con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y corporaciones policiacas locales, quienes brindaron seguridad perimetral.

      Detalles confirmados

      Las maniobras permitieron controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas, quedando el área bajo resguardo de las autoridades federales.

