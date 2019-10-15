Piden regidores analizar votos

La discrepancia por marcados conflictos políticos al interior del Partido Acción Nacional, generó que, durante la primera sesión ordinaria de cabildo del mes de octubre, se empatara la votación 9-9, en la que se abordó el tema de la Ley de Ingresos para el 2020, para presentarla ante el Congreso del estado, sesión donde el voto de calidad del alcalde le dio mayoría a la propuesta.

Armando Muruaga, primer regidor del Ayuntamiento, dijo que esto podría afectar futuros proyectos y propuestas que se analizan y discuten en el cabildo, lo que perjudicaría a la población.

Recordó que se gobierna en una alianza, UDC-PAN, con 12 regidores, 8 de Unidad Democrática de Coahuila, y 4 del Partido Acción Nacional, lo que representaría sacar los acuerdos por mayoría; sin embargo, al dividirse ahora el voto de 3 regidores de los 4 del PAN, votaron en contra de la Ley de Ingresos.

Esta situación se entiende más como un asunto político, que un asunto analítico y afecta al interior del cabildo. “No debemos de olvidarnos que nos debemos a la gente y se debe de poner los intereses de la población sobre los de cada partido político”, agregó.

Resaltó que los regidores e integrantes del cabildo son representantes de diferentes partidos políticos, pero no hay que olvidar que todos se deben a la gente que votó en las elecciones, y por ello se debe de ser congruente al votar en contra o a favor, ya que se pone en riesgo los beneficios para la población.

Recordó que: “Acción Nacional con los votos que hubiera obtenido solo en la elección, tuviera quizá uno a 2 regidores, pero con la alianza con UDC logró 4; sin embargo, desde entonces, 2 de ellos han votado siempre en contra de la administración”.

El Cabildo de Acuña está integrado por: 8 regidores y un síndico de UDC, 4 regidores del PAN, 3 regidores y 1 síndico de minoría, por el PRI, el PRD con 2 regidores y MORENA con un regidor.

Regidores del PAN, llevan conflictos de partido, al cabildo