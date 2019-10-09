Piden regularizar terrenos

Vecinos de la colonia Nuevo Progreso, en donde este miércoles se llevó a cabo el “miércoles ciudadano”, con la presencia del alcalde, solicitaron a este les regularicen sus predios y les pavimenten una calle para salir de este sector.

El munícipe Roberto De los Santos, quien arribó temprano y recorrió gran parte del sector, casa por casa, escuchó las demandas ciudadanas, sobre lo que se requiere resolver en estas áreas.

Dijo que, además, de estas solicitudes, hay demandas por lámparas que no funcionan, aunque en este caso se detectó, que hay personas que se están robando la energía eléctrica y sobrecargan estas líneas, lo que ocasiona que se estén fundiendo reiteradamente.

Mencionó, que ya giró indicaciones al síndico para que inicie un estudio en el sector y de ser necesario se pida apoyo a la federación del programa de regularización que está vigente para que se incluyan en esta acción, ya que el polígono queda dentro de los autorizados para ello.

“Nuestro compromiso era visitar este sector, para ver las necesidades y situaciones que padecen ahí, requieren de un programa de regulación de predios y hay terrenos que se han vendido hasta en tres ocasiones y es necesario haya una certeza legal de los predios y una calle Prolongación Laguna, ya que es un terreno accidentado y es pura piedra, están molestos, porque sus vehículos se les dañan constantemente y con razón, nos comprometimos que el año próximo se las vamos a pavimentar”.

Estaban molestos agregó, y exigían que se pavimentara en este momento, pero no es tan fácil hacerlo, ya que se tiene que presupuestar, programar en el presupuesto y hay el compromiso de cumplirles, por el momento, afirmó, están conformando la calle, aunque como es temporada de lluvias se verá afectada pronto.

Mencionó, que también le hicieron una solicitud para ver si es viable la venta de un predio que es del Instituto Estatal de la Vivienda y de una compañía, sin embargo, en eso no tenemos facultades ya que es el estado el que deberían hacer su solicitud.

La síndico le hizo ya una propuesta a través del programa federal y es viable que puedan acceder a este programa que es gratuito.