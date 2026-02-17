Contactanos
Refuerzan prevención contra dengue, rickettsia y sarampión en Ciudad Acuña

Autoridades locales y de Salud presentan plan de acción en reunión en Ciudad Acuña para combatir enfermedades como dengue, rickettsia y sarampión.

Por Angel Garcia - 17 febrero, 2026 - 04:55 p.m.
Refuerzan prevención contra dengue, rickettsia y sarampión en Ciudad Acuña
      Ciudad Acuña.– Autoridades locales sostuvieron una reunión de salud con representantes de la Secretaría de Salud, en la que se presentó el plan de acción para reforzar la prevención y el control de enfermedades como el dengue, la rickettsia y el sarampión.

      Durante el encuentro se informó que, aunque actualmente existen casos positivos, estos han disminuido de manera significativa gracias a las estrategias implementadas desde 2024 en coordinación con los municipios.

      ¿Qué declararon las autoridades sobre los casos de dengue?

      De acuerdo con los datos dados a conocer, en Coahuila se registran actualmente tres casos positivos de dengue, dos de rickettsia y dos de sarampión.

      Las autoridades señalaron que el objetivo es evitar un repunte, por lo que se intensificarán acciones preventivas y de vigilancia epidemiológica en conjunto con los alcaldes de la zona norte.

      Acciones de la autoridad para prevenir enfermedades

      Indicaron que el trabajo coordinado entre el estado y los municipios ha permitido reducir la incidencia de estas enfermedades, por lo que se dará continuidad a las estrategias, priorizando la detección oportuna y las campañas informativas dirigidas a la población.

