Rescatan de madrugada a pareja de senderistas extraviada en el Cañón de San Lorenzo tras 15 perdidos

SALTILLO, Coahuila.-Tras permanecer alrededor de 15 horas desaparecidos, una joven pareja de senderistas que se había internado en el Cañón de San Lorenzo fue localizada y rescatada durante la madrugada de este lunes por elementos de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con los reportes, los jóvenes ingresaron al paraje natural ubicado al poniente de la ciudad durante la mañana del domingo, alrededor de las 7:00 horas, para realizar una caminata por una de las rutas del cañón.

Sin embargo, con el paso de las horas no descendieron ni lograron comunicarse con sus familiares, lo que generó preocupación entre sus allegados, quienes solicitaron apoyo a través de redes sociales para tratar de ubicarlos.

Ante la alerta, autoridades de Protección Civil desplegaron un operativo de búsqueda en la zona, apoyados por brigadistas y conocedores del área, quienes recorrieron distintos senderos y puntos del cañón.

Acciones de la autoridad

Finalmente, durante la madrugada de este lunes, los rescatistas lograron localizar a los jóvenes, quienes se encontraban desorientados tras perder la ruta de descenso.

Paramédicos les brindaron atención en el lugar y confirmaron que ambos presentaban lesiones leves y signos de deshidratación, aunque su estado de salud no fue considerado de gravedad.

Luego de ser estabilizados, los senderistas fueron guiados de regreso a una zona segura, concluyendo así el operativo de rescate.

Recomendaciones para senderistas

Las autoridades reiteraron el llamado a quienes visitan áreas naturales a informar sus rutas, llevar suficiente agua, equipo adecuado y evitar realizar recorridos sin preparación o sin avisar a familiares sobre sus planes.