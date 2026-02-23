Contactanos
Coahuila

Pronnif refuerza labor preventiva con pláticas a padres de familia en Ciudad Acuña

La dependencia estatal busca fortalecer el cuidado y protección de menores mediante orientación directa en planteles educativos.

Por Angel Garcia - 23 febrero, 2026 - 04:19 p.m.
Pronnif refuerza labor preventiva con pláticas a padres de familia en Ciudad Acuña
      Ciudad Acuña, Coah.– La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) estatal mantiene su labor preventiva en la ciudad mediante pláticas informativas dirigidas a padres de familia en distintos planteles educativos.

      Recientemente, personal de la dependencia acudió a un sector escolar con el propósito de orientar a los tutores sobre las acciones necesarias para fortalecer el cuidado y protección de sus hijos.

      La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) realiza actividades en escuelas locales.

      La subprocuradora de Pronnif estatal, Abigail García Ramos, destacó que es fundamental reforzar la vigilancia y atención hacia los menores, al ser una responsabilidad directa de los padres de familia velar por su bienestar.

      Señaló que estas actividades continuarán en otras escuelas, siempre y cuando las instituciones lo soliciten, a fin de ampliar el alcance de la información y el acompañamiento.

      Abigail García Ramos enfatiza la responsabilidad de los padres en el bienestar de sus hijos.

      "La prioridad es cuidar siempre a los menores y evitar que estén en peligro; por ello trabajamos con los padres, brindándoles la información adecuada y el acompañamiento en caso de ser necesario", puntualizó.

