Cierra hoy registro para la convocatoria Mujer Empoderada 2026 en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Este 24 de febrero concluye el registro para participar en la convocatoria Mujer Empoderada 2026, reconocimiento anual que se otorga a una acuñense destacada por su labor y ejemplo en la comunidad.

Cierre de registro

La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Sara Cárdenas, informó que la invitación permanece abierta hasta el último minuto del día, por lo que aún se puede nominar a candidatas que cumplan con los requisitos establecidos.

Objetivo de la convocatoria

Explicó que se busca a una mujer que sobresalga por su trayectoria y compromiso social, ya sea en el ámbito deportivo, altruista o en apoyo a alguna asociación civil, entre otros aspectos que la distingan como modelo a seguir.

Proceso de nominación

Las postulaciones deberán ser realizadas por terceros, quienes deberán exponer los méritos de la candidata propuesta.

Una vez cerrada la convocatoria, se llevará a cabo un proceso de revisión y análisis para seleccionar a quien será reconocida como Mujer Empoderada 2026 en esta ciudad.