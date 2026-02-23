Contactanos
Coahuila

Rompe récord la XXIX Cabalgata Nava 2026

La celebración, enmarcada en el 225 aniversario del municipio, reunió a jinetes de Coahuila, Nuevo Laredo y Texas.

Por Alberto Ibarra Riojas - 23 febrero, 2026 - 03:59 p.m.
      Nava, Coah.— Con una participación histórica que superó los 10 mil cabalgantes, la XXIX Cabalgata Nava 2026 se consolidó como una de las celebraciones más grandes en la historia del municipio, realizada en el marco del 225 aniversario de su fundación.

      La participación de jinetes de diversas regiones

      Jinetes provenientes de la Región Cinco Manantiales, la Región Carbonífera, Piedras Negras, Nuevo Laredo y el sur de Texas se sumaron al tradicional recorrido, destacando el ambiente familiar, la convivencia y el orgullo por las tradiciones del norte de Coahuila.

      Actividades y ambiente festivo

      La jornada continuó con jaripeo, rifas y música en vivo, manteniendo el ambiente festivo hasta entrada la noche.

      La cabalgata reafirmó su lugar como una de las celebraciones más esperadas y representativas para las familias de Nava y la región.

