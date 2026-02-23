Conductora ebria choca contra muro en el arco de entrada a Nava

Nava, Coah.— Un accidente vehicular sin personas lesionadas se registró la noche del domingo en el acceso al municipio, luego de que una conductora perdiera el control de su unidad e impactara contra el muro de contención ubicado en el arco de entrada.

El accidente en Nava

La responsable fue identificada como Alisa Pérez González, de 23 años, con domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras.

Conducía una Ford Edge 2013 blanca sobre la Carretera Federal 57 cuando, al llegar a la curva de acceso a Nava, presuntamente se quedó dormida al volante, lo que provocó el choque y dejó daños materiales mínimos.

Estado de ebriedad

Autoridades confirmaron que la joven se encontraba en estado de ebriedad, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.

El percance fue atendido por elementos del Mando Coordinado Policial Nava.