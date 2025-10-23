Coahuila mantiene estabilidad judicial pese a cambios en designación de jueces

Ciudad Acuña, Coahuila.– A pesar de los recientes cambios en la designación de jueces, el Poder Judicial en Coahuila se mantiene firme y funcional, sin afectaciones a su operatividad, aseguró el magistrado presidente Mary Ayup.

Tras el proceso de selección, fueron designados 90 jueces, 9 magistrados y 4 jueces distritales, con paridad de género entre hombres y mujeres. Según Ayup, a diferencia de otras entidades donde el sistema de justicia se ha visto debilitado después de elecciones, en Coahuila se ha logrado blindar.

"En Coahuila, la justicia está protegida. No hemos sufrido colapsos institucionales como en otros estados", afirmó.

Actualmente, la entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional en estado de derecho en el sistema de justicia penal, gracias a un trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado, encabezada por Federico Fernández.

Además, se impulsa la despresurización de centros penitenciarios mediante el traslado de internos de alta peligrosidad a penales de mayor seguridad.

"También estamos trabajando en procesos de preliberación, pero sólo en casos específicos, dependiendo del delito y el tiempo que llevan en prisión", explicó el magistrado presidente.

El Poder Judicial reiteró su compromiso de mantener un sistema confiable, estable y eficiente para los coahuilenses.