Asegurados más de 4 Kilos de sustancias ilicitas en Cateo

SALTILLO, Coahuila.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, aseguró más de 4 kilogramos de marihuana exótica durante un cateo realizado en la colonia Satélite, como parte de las acciones conjuntas contra el narcomenudeo.

El operativo se derivó de la detención previa de Jesús David "N", efectuada por elementos del Grupo de Reacción Sureste en la misma colonia, a quien se le encontraron aproximadamente 500 gramos de marihuana.

Las investigaciones apuntan a que el detenido podría estar relacionado con la distribución de droga a través de redes sociales.

Tras la detención, el Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo de la Fiscalía solicitó una orden de cateo para un domicilio ubicado en la calle Javier Villaurrutia.

En la intervención participaron elementos de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, la SEDENA y la Marina.

El cateo concluyó con el aseguramiento de 4 kilos 400 gramos de marihuana exótica, la cual fue puesta a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones para determinar la red de distribución y posibles vínculos del detenido con otros casos de narcomenudeo en la región.