"Esperamos un milagro": familia de Isaías Rodríguez no pierde la esperanza

La familia de Isaías Rodríguez continúa enfrentando momentos difíciles mientras el joven permanece hospitalizado en estado delicado. Aunque sus órganos vitales siguen funcionando, la principal preocupación médica continúa siendo la afectación cerebral derivada de su condición.

De acuerdo con su hermana Keren Rodríguez, los médicos les han informado que las funciones corporales de Isaías se mantienen estables y responden de manera adecuada, sin embargo, el daño neurológico sigue siendo el factor que impide una evolución favorable.

"Sus funciones corporales, todo está funcionando como debería ser normal, pero la complicación es cerebral o el cerebro, ahorita todavía está muy enfermo, lo cual hace que no se tenga la respuesta que se espera", explicó Keren.

Pese a la gravedad del cuadro clínico, la familia se aferra a la fe y a la posibilidad de una recuperación. "Estamos esperando el milagro de Dios primeramente, se nos va a conceder".

Los familiares señalaron que, aunque no han recibido las noticias que desearían escuchar, también reconocen que Isaías se ha mantenido estable dentro de la gravedad de su estado, lo que consideran una señal alentadora.

Mientras tanto, la solidaridad de la comunidad continúa creciendo. Amigos, conocidos e incluso personas que no tenían una relación cercana con Isaías se han sumado a las distintas actividades de recaudación para ayudar a cubrir los elevados gastos médicos.

"Hemos tenido mucho apoyo por parte de la comunidad. Gracias a Dios hemos recibido mucho apoyo económico y moral. El económico ha sido muy importante porque las cantidades son muy elevadas".

Además de las aportaciones directas, diversas personas colaboran en la organización de rifas, venta de boletos y otras actividades benéficas para recaudar fondos. La familia informó que actualmente las cuentas oficiales para recibir donativos son las de Brenda y Jorge Marín, luego de que una de las tarjetas utilizadas anteriormente presentó problemas para recibir transferencias.

Sobre la deuda hospitalaria, indicaron que el monto sigue aumentando constantemente debido a la atención especializada que requiere Isaías, por lo que cualquier apoyo continúa siendo de gran ayuda para enfrentar esta situación.