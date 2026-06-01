Menor agredida escapa y denuncia a su padrastro

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una menor de edad fue atacada a golpes por su padrastro. Los hechos ocurrieron la noche del domingo en la calle Privada Gutiérrez con Privada Ibarra de la colonia 28 de noviembre.

La joven agredida, identificada como Lizeth, logró escapar de la golpiza refugiándose en casa de una vecina.

Al percatarse de la situación de la menor, la vecina llamó de inmediato a la policía. Agentes del Mando Coordinado de Seguridad Pública acudieron al lugar.

Es importante mencionar que la madre de la víctima no se encontraba en el domicilio durante el incidente. Se informó a la Instancia Municipal de la Mujer y a la PRONNIF sobre lo sucedido.

Aunque no se reveló la identidad del agresor, se está buscando al hombre para que responda por sus acciones.