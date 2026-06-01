Adriana Fraire Herrera impulsa la promoción del voto en Sabinas

SABINAS, COAH.- A través del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) continúan con la promoción del voto para este próximo 7 de junio, informó al respecto la maestra Adriana Fraire Herrera, titular del Comité Electoral Distrital 03.

Dijo que la promoción del voto es una de las responsabilidades que tiene el Instituto y, en este proceso electoral, han sido diversos los programas que han logrado realizar para promover que el próximo domingo sea bastante la afluencia de personas que se tenga en las casillas electorales.

Para ello, mencionó, han aplicado diversos programas, uno de ellos el de "mi primer voto", el cual consistió en visitar 11 instituciones educativas de nivel medio y superior en los municipios que comprenden el Distrito Electoral Local 03.

En los planteles impartieron una plática mediante la cual promovieron que el día 7 de junio acudan a votar; muchos de estos jóvenes van a hacer uso de su credencial por primera vez, por ello es muy importante que cumplan con el deber ciudadano.

"Estadísticamente tenemos que la población entre los 19 a 22 años de edad son las personas en rango de edades que menos votan", dado lo anterior, dijo, -es muy importante para nosotros como organismo electoral revertir dicha estadística-.

Otro de los programas es el stand institucional que consiste en establecerse en un lugar público, repartiendo cierta publicidad o artículos promocionales que tienen la intención de promover el voto.

"Actualmente invitamos también a los comercios que deseen sumarse al programa -Vota, Cumple y Gana- acciones de las más interesantes, mediante las cuales se ofrecen promociones básicamente en restaurantes que ofrecen algún tipo de descuento o algún regalo a quienes acudan a votar, mostrando su dedo pulgar o bien su credencial marcada para recibir algún detalle, según la promoción de cada negocio", abundó la entrevistada.