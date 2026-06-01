Incautan sustancias y aseguran a Detenidos en Villa de Agujita

SABINAS, COAH.- Un total de 51 cateos ha realizado la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, los últimos dos, registrados en la Villa de Agujita con más de 3 personas detenidas y narcótico confiscado.

Lo anterior fue informado por el delegado, Lic. Diego Garduño Guzmán, destacando que, este pasado fin de semana, se materializaron las diligencias en esta cuenca.

Dijo que, es por instrucciones del Fiscal, Mtro. Federico Fernández es que se generan, actos de investigación, tendientes al esclarecimiento de los hechos que se pongan en conocimiento de la Fiscalía, siempre con respeto irrestricto a los derechos humanos, que se genera a partir de un reporte ciudadano donde se señala la venta, consumo y negociación de droga.

En el primero de ellos, fueron aseguradas 3 personas, dos masculinos y, una femenina con diversas modalidades de droga conocida como marihuana, es a partir de este hecho que da pie a un segundo cateo realizado en la colonia Nueva Villa de Agujita donde no hubo personas arrestadas, pero sí aseguradas diversas cantidades y calidades de 2 narcóticos marihuana y metanfetamina, en diferentes presentaciones y pesaje.

Abundó el delegado que, siguen participando los 3 órdenes de gobierno en estas acciones en materia de seguridad y, en cuanto a todos los detenidos, permanecen tras las rejas.