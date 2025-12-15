CAED celebra posada navideña para sus estudiantes en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Como parte del cierre de actividades del año, el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) llevó a cabo su tradicional posada navideña, con el objetivo de brindar un momento de convivencia y alegría a sus estudiantes.

La importancia de la convivencia en fechas significativas

Al evento fueron invitadas diversas asociaciones que, a lo largo del ciclo escolar, han brindado apoyo en las actividades que se desarrollan dentro de este sector educativo.

La licenciada Brenda Martínez, representante de la asociación Mi Pasión es Ayudar, destacó la importancia de participar en este tipo de convivencias, especialmente durante fechas significativas para los jóvenes.

Preparación constante para estudiantes con discapacidad

Los estudiantes que forman parte del CAED, en su mayoría menores con algún síndrome de autismo, reciben preparación constante durante la semana en este centro educativo.

Durante la posada, los asistentes recibieron presentes y disfrutaron de una tarde agradable en las instalaciones del centro, acompañados por docentes y representantes de asociaciones civiles.

"Nos sumamos cada año porque sabemos que son fechas importantes para nuestros jóvenes y, sobre todo, porque ellos, como todos, merecen una bonita Navidad", expresó Martínez.