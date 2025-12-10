Contactanos
Coahuila

Posada de equinoterapia reúne a niñas y niños en una tarde de alegría en Ciudad Acuña

Familias Unidas A.C. celebra convivencia navideña con menores que participan en su programa gratuito de terapias asistidas con caballo.

Por Angel Garcia - 10 diciembre, 2025 - 05:35 p.m.
Ciudad Acuña, Coah.– La asociación de equinoterapia Familias Unidas A.C. celebró su tradicional posada navideña, brindando una tarde de alegría y convivencia a los menores que forman parte del programa.

La organización mantiene un trabajo continuo en la atención gratuita a niñas y niños con autismo, discapacidad o necesidades especiales, a quienes ofrece terapias asistidas con caballo para apoyar su desarrollo. A la celebración se sumaron asociaciones que han colaborado durante años, entre ellas Mi Pasión es Ayudar, que desde hace ocho años respalda este proyecto comunitario.

Actividades y sorpresas en la celebración

Los menores, acompañados por sus familias y por la licenciada Brenda, disfrutaron una tarde llena de sorpresas, actividades y la tradicional ruptura de piñata, fortaleciendo los lazos de integración que impulsa el centro.

