Posada de equinoterapia reúne a niñas y niños en una tarde de alegría en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– La asociación de equinoterapia Familias Unidas A.C. celebró su tradicional posada navideña, brindando una tarde de alegría y convivencia a los menores que forman parte del programa.
La organización mantiene un trabajo continuo en la atención gratuita a niñas y niños con autismo, discapacidad o necesidades especiales, a quienes ofrece terapias asistidas con caballo para apoyar su desarrollo. A la celebración se sumaron asociaciones que han colaborado durante años, entre ellas Mi Pasión es Ayudar, que desde hace ocho años respalda este proyecto comunitario.
Actividades y sorpresas en la celebración
Los menores, acompañados por sus familias y por la licenciada Brenda, disfrutaron una tarde llena de sorpresas, actividades y la tradicional ruptura de piñata, fortaleciendo los lazos de integración que impulsa el centro.