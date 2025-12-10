Controversia en Zaragoza por adquisiciones no transparentes del alcalde

Zaragoza, Coah. — La inconformidad ciudadana aumentó luego de que, durante su primer informe, el alcalde enumerara supuestas adquisiciones de unidades y maquinaria "para beneficio del municipio". Habitantes señalaron que parte de lo presentado no corresponde a la realidad y que incluso se habrían omitido datos sobre el origen de los vehículos, entre ellos tres patrullas que, afirman, fueron donadas por el Gobierno del Estado.

Irregularidades en adquisiciones del alcalde

Ciudadanos denunciaron también irregularidades con el bulldozer presentado como "casi nuevo", pero que en realidad sería un modelo de los años ochenta que dejó de funcionar semanas después de ser llevado al basurero municipal. A esto se suma la molestia por la presunta compra de una camioneta Dodge 2025, valuada en casi dos millones de pesos, la cual —aseguran— es utilizada de manera exclusiva por el alcalde, generando entre pobladores la frase: "esa camioneta no la tiene ni Obama".

Denuncias de los ciudadanos

Otra preocupación surgió luego de que el alcalde exhibiera 12 unidades "adquiridas", entre ellas una ambulancia que, según fuentes locales, ni siquiera está a nombre del municipio. Vecinos temen que, al finalizar la administración, algunas unidades no sean entregadas legalmente o incluso desaparezcan, mientras acusan al edil de exagerar logros y faltar a la transparencia a un año de gobierno.