Óscar Ríos presenta su informe de gobierno en San Juan de Sabinas

En la sala de informática de la Universidad Autónoma de Coahuila, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, presentó su Primer Informe de Gobierno, donde expuso los avances alcanzados durante 2025 en desarrollo social, infraestructura, seguridad, economía, turismo y administración pública. El edil destacó que este año representa "uno de los momentos de mayor crecimiento y transformación del municipio", impulsado por una coordinación sin precedentes con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien reconoció como un aliado clave para detonar obras e inversiones en beneficio de miles de familias. Previo a la presentación ciudadana, el mandatario municipal entregó formalmente al Republicano Ayuntamiento el estado que guarda la administración durante una sesión solemne de Cabildo.

En el área social, el DIF San Juan de Sabinas, encabezado por la Lic. Karina Yaneth Ríos Ornelas, registró más de 10 mil atenciones directas, consolidándose como uno de los años de mayor impacto. Se otorgaron apoyos como cobijas, paquetes escolares, terapias psicológicas y físicas, medicamentos, asesorías jurídicas y programas de inclusión, alcanzando una derrama superior a 2 millones de pesos. El programa "Alcalde en tu Escuela" benefició a más de 4,300 estudiantes, mientras que actividades de cultura, deporte y bienestar animal involucraron a más de 7 mil ciudadanos.

En materia económica, Óscar Ríos destacó inversiones históricas gestionadas en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez. Resalta la llegada de Grupo ERAN, empresa internacional que invertirá 500 millones de pesos y generará 1,000 empleos directos con una nueva planta de manufactura en el municipio. Se agregan la inversión de Church´s Texas Chicken por 15 millones de pesos, los avances en la instalación de Bodega Aurrerá y la plaza comercial MERCO con una proyección de 100 millones de pesos, además de la reapertura de negocios locales y jornadas de reclutamiento realizadas con la Secretaría del Trabajo. En total, durante el año se anunciaron inversiones superiores a 700 millones de pesos con una expectativa de 1,500 nuevos empleos para la región.

En turismo, San Juan de Sabinas vivió uno de sus años más activos, impulsado por la Secretaría de Turismo del Estado. Cabalgatas, festivales, ferias, encuentros gastronómicos y eventos tradicionales reunieron a más de 83 mil asistentes y generaron una derrama superior a 8 millones de pesos. Se instalaron las letras monumentales de Rancho Nuevo, se entregó el arco de bienvenida en Santa María y se fortaleció la imagen urbana para consolidar la identidad municipal.

El campo también recibió un impulso importante gracias al apoyo estatal. Se entregaron 30 toneladas de semilla de sorgo y avena para productores de los ocho ejidos, impulsando más de 900 hectáreas de siembra. Además, se facilitaron más de 300 guías REEMO para la movilidad ganadera, se expidieron certificados de fierros de herrar, se atendieron reportes ambientales y se ejecutaron acciones de reforestación en distintos puntos del municipio.

Detalles confirmados

El 2025 representó un año sin precedentes en infraestructura gracias al programa estatal MEJORA Coahuila, impulsado por el Gobernador Manolo Jiménez, que destinó 30 millones de pesos para techumbres, rehabilitación de escuelas, áreas deportivas, redes eléctricas y pavimentación. A ello se sumaron 18.6 millones de pesos de inversión municipal, alcanzando un total de 48 millones 613 mil pesos en obra pública. A estas acciones se agregan otros trabajos complementarios que elevan la inversión global a más de 50 millones de pesos en grandes obras para San Juan de Sabinas, consolidando un año histórico en infraestructura vial, educativa y social.

En seguridad, San Juan de Sabinas registró la menor incidencia delictiva per cápita en la región gracias a operativos coordinados, nuevas patrullas entregadas por el Gobierno del Estado, capacitación permanente y la instalación de 2,200 luminarias LED que mejoraron la seguridad en colonias y avenidas principales. En materia de agua potable, se concretaron obras hidráulicas que garantizan abasto continuo las 24 horas para más de 13 mil 700 usuarios, dejando pendiente únicamente un punto por resolver en 2026.

En el rubro administrativo, el Eje San Juan de Sabinas Inteligente y Transparente consolidó una gestión moderna, ordenada y eficiente. Se realizaron 33 sesiones de Cabildo con 158 acuerdos aprobados, más de 3,500 trámites administrativos y 7,000 pasaportes expedidos por la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores. El municipio obtuvo una calificación de 94.89% por parte del ICAI, además de cumplir al 100% con transparencia y declaraciones patrimoniales. También se desarrollaron ceremonias cívicas, desfiles e intervenciones temáticas que fortalecieron la identidad comunitaria.

Más adelante, durante el acto protocolario, el subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, reconoció públicamente la labor del alcalde y reiteró el respaldo del Gobierno del Estado. Afirmó que "Óscar Ríos es una persona que ama a su municipio, y este informe demuestra resultados claros en todos los rubros". Subrayó que la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez ha sido fundamental para alcanzar los avances presentados y aseguró que la región Carbonífera seguirá siendo una prioridad en la agenda estatal.

Al informe asistieron autoridades estatales, magistrados, diputados, alcaldes, empresarios y representantes de diversos sectores, quienes coincidieron en que San Juan de Sabinas avanza con paso firme gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado.