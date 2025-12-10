Laura Jiménez rinde su Primer Informe de Resultados en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el lema 'Servir a Múzquiz Cumplir Contigo', Laura Jiménez Gutiérrez, Presidenta Municipal del Municipio de Múzquiz, presentó su Primer Informe de Resultados mediante acontecimiento realizado en esta ciudad, evento en el cual se contó con la presencia del Gobernador del Estado, Ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

A través de un formato audiovisual, la edil plasmó las acciones realizadas desde el 1 de enero del presente año, cuando tomó posesión del cargo como alcaldesa en el ayuntamiento de Múzquiz, Administración Municipal 2025-2027.

La primera autoridad del Municipio agradeció a Dios por la vida, la salud y la bendición de servir a su pueblo, destacando 'Hoy me encuentro ante ustedes con el corazón lleno de emoción y alegría', al momento que los presentes le refrendaban apoyo total, respaldando el trabajo realizado en estos 12 meses de intenso trabajo.

'Agradeció también la presencia del gobernador, Manolo Jiménez, -Gracias por estar aquí y por demostrar con hechos que su cariño por esta tierra y por Coahuila es grande, su presencia nos confirma que Múzquiz no camina solo' además de agradecer a los habitantes de los minerales, comunidades rurales y cabecera municipal el invaluable respaldo brindado.

'Hoy es un día para hablar de frente a nuestra gente, con la verdad y el compromiso en el corazón, es un día para rendir cuentas y demostrar con hechos, que cuando Múzquiz se une, Múzquiz avanza, porque cada obra, cada acción, cada programa, tiene un origen claro, la voluntad de nuestra gente y el compromiso de este gobierno.'

Destacó que, el 1 de enero cuando iniciaron esta administración, recibieron un Múzquiz herido, un Múzquiz lastimado, un Municipio con finanzas rotas, con servicios abandonados, un sistema de agua colapsados, las calles con un sin número baches y desgastadas, sin vehículos recolectores de basura, ni patrullas, ni parque vehicular, en resumen, -recibimos un Múzquiz que dolía, era un reto enorme que exigía valentía y trabajo incansable-.

'Por fortuna en Múzquiz nunca estuvimos solos, contamos con el apoyo firme de nuestro Gobernador Manolo Jiménez y con la fuerza más grande de todas, la fuerza de nuestra gente', dijo.

Jiménez Gutiérrez, destacó que, Múzquiz es historia, es orgullo, lucha y esperanza y hoy puede decir con la certeza de quien ama profundamente a este Municipio, que Múzquiz está despertando y lo está haciendo con fuerza, por ello, añadió, -hay que trabajar unidos, construyendo el Múzquiz que soñamos y que nuestras familias merecen, el camino apenas comienza y lo mejor aún está por venir-.

Acciones de la autoridad

Acto seguido, se dio a conocer el resumen de las acciones realizadas a través del Primer Año de Gobierno, con grandes retos y trabajo intenso, pero también de grandes avances, un año de reconstrucción de reorganización, de esfuerzo para lograr junto con la sociedad y con apoyo del mandatario estatal, reconstruir el Municipio de Múzquiz.

Mediante el Informe se dieron a conocer los 5 Ejes Rectores, Múzquiz Seguro, Múzquiz en Grande, Calidad de Vida, Obras Inclusivas y un Gobierno con Sentido Humano.

Destacó que, apoyaron con acciones en el rubro del deporte, en educación, mejoraron los espacios públicos y de esparcimiento familiar para recuperar la imagen, la salud y la dignidad de cada una de las comunidades.

En seguridad crearon la Guardia Civil para fortalecer la seguridad ciudadana, mantener el orden público y, proteger los derechos de los habitantes además entregaron unidades policiacas al Mando Coordinado de Seguridad Pública.

En el renglón de servicio hidráulico, mejoraron el servicio de agua potable llevando agua a barrios y colonias de todo el Municipio, contando para ello con apoyo del Gobierno del Estado.

Atendieron acciones de mejoramiento de drenaje, mejoraron vialidades con recarpeteos y bacheo, impulsaron el turismo y el Pueblo Mágico destacó a nivel nacional e internacional con el proyecto Geo Parque Mundial.

A través del Sistema DIF Municipal, también apoyaron a las familias más vulnerables, llevando un sin número de campañas para quienes más lo necesitan.

Así con acciones sólidas, finanzas sanas y hechos que son reales, el Municipio de Múzquiz seguirá avanzando para bien de todas las familias muzquenses.

Detalles confirmados

Finalmente, la alcaldesa agradeció a su familia por caminar con ella en esta etapa y, a la vez, anunció que, los adeudos que se tenían a través de JAAPAM por concepto de agua en la cabecera municipal hasta el día último de este 2025, será consensado por cabildo para que los recibos queden reducidos a ceros pesos.

'Gracias por su apoyo decidido, pues lo que parecía imposible, hoy empieza a ser una realidad para cientos de hogares muzquenses, cuenten con mi lealtad, con la seguridad de que seguiré trabajando de la mano del Gobernador y de su gobierno, para que Múzquiz camine Pa' Delante', expresó la Presidenta Municipal Laura Jiménez Gutiérrez ante un lleno total de personas desde alcaldes, ex alcaldes, legisladores y comunidad en general que asistieron a este su Primer Informe de Resultados realizado en el Club de Leones de la ciudad de Melchor Múzquiz, declarado recinto oficial para dicho evento.