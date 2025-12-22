Incertidumbre por posibles cambios en apoyos federales para mexicanos en Estados Unidos

Ciudad Acuña.– La entrega de apoyos federales dirigidos a mexicanos que residen en Estados Unidos se encuentra en un panorama de incertidumbre, luego de que a nivel federal se dieran a conocer posibles cambios en los programas sociales.

De acuerdo con información difundida mediante un comunicado federal, podrían presentarse modificaciones en la forma en que se otorgan estos apoyos, lo que ha generado dudas entre los beneficiarios.

El servidor de la nación, Alejandro Mayo, señaló que hasta el momento no existe un comunicado oficial que confirme la suspensión o cancelación de los apoyos para personas que residen en el extranjero.

Recordó que durante el sexenio pasado se había informado que todas las personas registradas recibirían este beneficio, sin importar su lugar de residencia.

Por ahora, las autoridades confirmaron que los apoyos continuarán entregándose sin cambios a los beneficiarios del programa 65 y Más que se encuentran dentro del padrón vigente.