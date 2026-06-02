Evalúan proyectos de infraestructura social que beneficiarán a estudiantes y adultos mayores en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Integrantes de la asociación internacional Power Ministry realizaron una visita de una semana a Ciudad Acuña para evaluar tres proyectos de infraestructura social que podrían ponerse en marcha en los próximos días.

Durante su estancia, los representantes de la organización revisaron las condiciones de dos planteles educativos y un espacio de atención comunitaria, con el propósito de impulsar obras que beneficien directamente a estudiantes y adultos mayores.

Proyectos de infraestructura social en Ciudad Acuña

Entre los proyectos analizados se encuentra la construcción de un salón de educación especial en una escuela ubicada en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa. Asimismo, se contempla la remodelación de un aula en un plantel de la colonia Ampliación Las Américas.

El tercer proyecto consiste en la construcción de un techo para el comedor del adulto mayor, obra que permitirá mejorar las condiciones de atención a este sector de la población.

Importancia económica de los proyectos

Brenda Martínez, representante de las asociaciones no gubernamentales vinculadas al proyecto, destacó que estas acciones representan una importante derrama económica para la ciudad, ya que toda la materia prima necesaria para las obras será adquirida con proveedores locales.

Se espera que en las próximas semanas se dé el banderazo oficial para el inicio de los trabajos, una vez concluidas las evaluaciones técnicas y administrativas correspondientes.