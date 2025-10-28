Preocupación en Ciudad Acuña por escaso almacenamiento en la Presa de la Amistad

Ciudad Acuña, Coah.- La Presa de la Amistad continúa sin registrar cambios significativos en su nivel de almacenamiento, manteniéndose en apenas el 15% de su capacidad total, informó el representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Acuña, Ignacio Peña Treviño.

El funcionario explicó que, aunque se han presentado algunas lluvias en la región, estas no han sido suficientes para incrementar el volumen de agua. Actualmente, la presa registra extracciones de 18 metros cúbicos por segundo y entradas de 16 metros cúbicos por segundo, lo que mantiene estable el nivel, pero sin recuperación.

"La situación no ha mejorado; necesitamos precipitaciones más constantes y abundantes para que se refleje una verdadera alza en los niveles de la presa", señaló Peña Treviño.

El déficit de lluvias, que se ha prolongado durante varios años, sigue afectando el almacenamiento del embalse, lo que mantiene la preocupación entre las autoridades y sectores que dependen del recurso hídrico para sus actividades.