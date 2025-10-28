Motociclista impactado por caja de tráiler embestido por tren en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila. – Un motociclista vivió momentos de terror la madrugada de este martes luego de ser alcanzado por la caja de un tráiler que fue embestido por el tren en la carretera Los Pinos.

De acuerdo con testigos, el conductor del vehículo de carga pesada intentó ganarle el paso al tren, sin embargo, este lo impactó con fuerza, proyectando la caja contra el motociclista que circulaba cerca del cruce ferroviario.

El fuerte estruendo alarmó a quienes transitaban por la zona, quienes de inmediato reportaron el accidente al sistema de emergencias 911. Paramédicos trasladaron al motociclista a un hospital para su atención médica, minutos después trascendió que este se encontraba fuera de peligro.

Sin embargo, ante el hecho, automovilistas denunciaron que este tipo de imprudencias son constantes, pues varios choferes de tráileres desobedecen las señales de advertencia al intentar cruzar antes del tren, poniendo en riesgo su vida y la de otros conductores.