Profundizan Supervisión de Infraestructura Escolar en Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- Tras el lamentable fallecimiento de un menor en una escuela primaria de San Pedro, Coahuila, atribuido a la deficiente construcción de un techo estructural dentro del programa federal "La Escuela es Nuestra", la Secretaría de Educación de Coahuila ha girado instrucciones para intensificar la supervisión de obras en instituciones educativas de la Región Carbonífera.

La profesora María Guadalupe Rodríguez Hernández, Coordinadora Estatal de Servicios Educativos Regionales, informó que se han tomado medidas inmediatas para revisar las condiciones de infraestructura en los planteles.

"Nos duele mucho la pérdida de un alumno, ante lo cual estamos alerta a las acciones que se realizan en los planteles en todo el Estado de Coahuila", expresó con profunda consternación.

Rodríguez Hernández subrayó que no importa cuándo se haya construido una obra, todas serán revisadas con el mismo rigor. "Estamos cuidando cada trabajo realizado, no queremos riesgos para la población estudiantil", afirmó, destacando el compromiso de las autoridades educativas con la seguridad de los alumnos.

Añadió que, ya se instruyó a los funcionarios del sector educativo a mantener una comunicación constante con las escuelas, para actuar de manera rápida y efectiva ante cualquier señal de riesgo.

"Que nos digan rápidamente qué podemos hacer, en qué podemos ayudarles para que nuestros alumnos no tengan riesgos y estén seguros", señaló la funcionaria.

Finalmente, Rodríguez Hernández aseguró que las revisiones se realizan de forma continua y en coordinación con diversas instancias, con el objetivo de evitar que tragedias como la ocurrida en San Pedro se repitan.

"Estamos haciendo equipo para que esto que ocurrió, no vuelva a suceder", concluyó.