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Coahuila

Cámaras empresariales de Ciudad Acuña se preparan para la reforma laboral

Empresarios de Ciudad Acuña analizan cambios necesarios por la reforma laboral, que incluye la reducción de la jornada laboral.

Por Ángel García - 15 octubre, 2026 - 02:22 p.m.
Cámaras sostienen reunión, en busca de prepararse para los cambios
Cámaras sostienen reunión, en busca de prepararse para los cambios
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Las cámaras empresariales de Ciudad Acuña se preparan para adecuarse a la nueva reforma laboral, que contempla la reducción de la jornada de trabajo y podría tener un impacto considerable en la actividad económica de la frontera.

      Preparativos ante la reforma laboral

      Como parte de estos preparativos, representantes de las cámaras se reunieron con Enrique Gabriel Mier Campos, director de Normatividad, para abordar los temas que se tratarán en la próxima conferencia magistral.

      Entre los asuntos prioritarios destaca la reforma laboral, cuyos cambios deberán implementar los sectores involucrados. La medida ha generado interés entre empresarios, trabajadores y autoridades gubernamentales, quienes tendrán que realizar ajustes ante las nuevas disposiciones.

      Impacto en la región fronteriza

      En la región fronteriza, la reforma podría tener una afectación importante debido a la gran cantidad de trabajadores que laboran en la zona.

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