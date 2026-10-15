Cámaras empresariales de Ciudad Acuña se preparan para la reforma laboral

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Las cámaras empresariales de Ciudad Acuña se preparan para adecuarse a la nueva reforma laboral, que contempla la reducción de la jornada de trabajo y podría tener un impacto considerable en la actividad económica de la frontera.

Preparativos ante la reforma laboral

Como parte de estos preparativos, representantes de las cámaras se reunieron con Enrique Gabriel Mier Campos, director de Normatividad, para abordar los temas que se tratarán en la próxima conferencia magistral.

Entre los asuntos prioritarios destaca la reforma laboral, cuyos cambios deberán implementar los sectores involucrados. La medida ha generado interés entre empresarios, trabajadores y autoridades gubernamentales, quienes tendrán que realizar ajustes ante las nuevas disposiciones.

Impacto en la región fronteriza

En la región fronteriza, la reforma podría tener una afectación importante debido a la gran cantidad de trabajadores que laboran en la zona.