Presa de la Amistad sigue en niveles críticos pese a lluvias recientes

Ciudad Acuña, Coah. – Las lluvias registradas la semana pasada trajeron poco alivio para la Presa de la Amistad, cuyo nivel de almacenamiento se mantiene en apenas 14.4%, de acuerdo con información confirmada por Ignacio Peña, representante en México de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

Pese a versiones difundidas en redes sociales que hablaban de una recuperación importante, las precipitaciones no fueron suficientes para provocar un aumento significativo en la capacidad del embalse.

Actualmente, la mayor aportación hídrica proviene de lluvias río arriba, lo que ha permitido mantener el nivel sin registrar nuevas caídas. Sin embargo, las autoridades advierten que el panorama sigue siendo limitado y que aún se requiere de una mayor acumulación pluvial para revertir la condición de sequía.

La expectativa se centra en que el resto de la temporada de lluvias pueda generar una mejora más sustancial en los niveles del embalse.