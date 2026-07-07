Ejidatarios de Múzquiz reciben 40 toneladas de alimento subsidiado

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ejidatarios del municipio de Múzquiz recibieron 40 toneladas de alimento y suplemento alimenticio subsidiado al 50 por ciento, como parte de un programa de apoyo impulsado por el Gobierno del Estado para fortalecer la actividad ganadera.

Leonel Gómez Camacho, integrante de la Unión de Ejidos, informó que la entrega se realizó en las instalaciones de dicha organización, donde fueron beneficiados 40 productores.

Precisó que cada beneficiario recibió una tonelada de alimento y suplemento alimenticio, con el objetivo de contribuir al mantenimiento del hato ganadero durante la presente temporada.

El apoyo fue distribuido entre productores de los 11 ejidos del municipio de Múzquiz, quienes accedieron al programa mediante el esquema de subsidio del 50 por ciento.

Gómez Camacho destacó que este tipo de acciones representa un respaldo importante para los ejidatarios, al reducir los costos de alimentación del ganado y fortalecer la producción pecuaria.

Agregó que los productores reconocieron el respaldo brindado por el Gobierno del Estado que encabeza el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, al considerar que estos apoyos contribuyen a enfrentar las necesidades del sector ganadero.