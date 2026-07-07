Desalojo en Arena Coliseo de Monclova durante función de lucha libre

La Arena Coliseo permanece clausurada luego del operativo realizado por elementos de la Policía del Estado, quienes colocaron sellos de suspensión por la presunta venta de bebidas alcohólicas sin autorización y posibles irregularidades en el aforo del inmueble.

El establecimiento, ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo, en la Zona Centro de Monclova, continuaba cerrado hasta la tarde de ayer, con los sellos de clausura visibles en sus accesos.

Alrededor de la 1:00 de la tarde, aunque el inmueble permanecía sin acceso al público, en el interior se escuchaba el movimiento de sillas y labores de limpieza.

La clausura derivó en el desalojo de los asistentes que acudieron a una función de lucha libre, luego de la intervención de las autoridades estatales.

Hasta el momento, el establecimiento continúa sin reanudar operaciones mientras se da seguimiento al procedimiento correspondiente.