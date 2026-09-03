Avanza rehabilitación del Sur Poniente en Acuña con inversión de 8 millones

CIUDAD ACUÑA, COAH. – A tres semanas del banderazo oficial, avanzan los trabajos de rehabilitación sobre el bulevar Sur Poniente, mientras el tránsito vehicular continúa generando presión en la zona debido a las obras.

El proyecto, a cargo del Gobierno del Estado y con una inversión de 8 millones de pesos, contempla la rehabilitación del pavimento para mejorar las condiciones de circulación y dejar la vialidad en óptimas condiciones de uso.

Objetivos de la rehabilitación

El bulevar Sur Poniente es una de las vialidades con mayor flujo vehicular en la ciudad; sin embargo, actualmente registra una menor circulación debido a los trabajos que se desarrollan en el sector.

Las labores tienen como objetivo mejorar la superficie de rodamiento y ofrecer mayor seguridad y comodidad a los automovilistas una vez concluida la obra.

Expectativas de avance

Se espera que los trabajos avancen conforme a lo programado y que, una vez finalizados, permitan recuperar el flujo vehicular habitual sobre esta importante vialidad de Ciudad Acuña.