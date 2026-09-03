Refuerzan fumigación contra el dengue ante temporada de lluvias en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Ante el inicio de la temporada de lluvias, la Jurisdicción Sanitaria 02 adelantó los trabajos de prevención contra el dengue y reforzó las acciones de fumigación en distintos sectores de la ciudad.

La Jurisdicción Sanitaria 02 anticipa labores preventivas ante la llegada de lluvias.

Humberto Cantú, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, indicó que se avecinan meses en los que suelen registrarse lluvias, por lo que la dependencia de Salud decidió anticipar las labores preventivas para reducir el riesgo de proliferación del mosquito transmisor.

Humberto Cantú destaca la importancia de eliminar cacharros para evitar criaderos de mosquitos.

Señaló que, hasta el momento, no se ha registrado ningún caso de dengue en la ciudad. Como parte de las acciones preventivas, también se hizo un llamado a la población a eliminar cacharros y objetos que puedan acumular agua, ya que estos pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Hasta el momento, no se han reportado casos de dengue en Ciudad Acuña.

El funcionario destacó la importancia de actuar con anticipación y mantener las medidas de prevención, especialmente ante el incremento de las lluvias, para evitar la proliferación del mosquito y reducir posibles riesgos para la salud de la población.