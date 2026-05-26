Refuerzan vigilancia sanitaria en la Región Norte ante riesgo de gusano barrenador

Ciudad Acuña, Coah.- Ganaderos de la Región Norte recibieron una plática informativa sobre la miasis provocada por el gusano barrenador en el ganado, ante los casos que se han presentado en otras entidades del país.

La exposición fue impartida con la participación de personal de la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas (CPA), quienes dieron a conocer medidas de prevención, detección y control para evitar posibles contagios en la zona.

La importancia del registro del ganado

Autoridades estatales y representantes del sector ganadero acordaron llevar a cabo un registro del ganado existente en la Región Norte, con el propósito de mantener un control sanitario y reforzar las acciones preventivas.

Asimismo, se programarán revisiones al ganado local para descartar la presencia del gusano barrenador, además de fortalecer el cerco sanitario en esta zona cercana a la frontera.

Acciones para proteger la actividad ganadera

Los productores destacaron la importancia de estas acciones, ya que permitirán proteger la actividad ganadera y reducir riesgos sanitarios en la región.