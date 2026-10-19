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Coahuila

Hospital General de Ciudad Acuña impulsa la prevención del cáncer de mama

En el Hospital General de Ciudad Acuña, se destacó la autoexploración y el acceso a servicios de salud gratuitos.

Por Ángel García - 19 octubre, 2026 - 11:48 a.m.
Realizan evento en el marco de la lucha contra el cáncer de mamá
Realizan evento en el marco de la lucha contra el cáncer de mamá
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El Hospital General realizó una jornada para promover la prevención del cáncer de mama, en la que participaron derechohabientes de la institución y se destacó la importancia de la autoexploración y el acceso a servicios gratuitos de salud.

      Importancia de la Autoexploración

      Durante la actividad, Luz María Rizo, coordinadora del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva, señaló que la autoexploración es una medida importante para fomentar la prevención entre las mujeres.

      Asimismo, se dieron a conocer las acciones que se llevan a cabo para promover el cuidado de la salud y se invitó a la población a acercarse y aprovechar los servicios gratuitos disponibles.

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      Servicios Gratuitos de Salud

      La jornada se realizó en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, conmemorado el 19 de octubre, como parte de los esfuerzos para fortalecer la cultura de la prevención y promover el cuidado de la salud, principalmente entre las mujeres.

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