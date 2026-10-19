Hospital General de Ciudad Acuña impulsa la prevención del cáncer de mama

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El Hospital General realizó una jornada para promover la prevención del cáncer de mama, en la que participaron derechohabientes de la institución y se destacó la importancia de la autoexploración y el acceso a servicios gratuitos de salud.

Importancia de la Autoexploración

Durante la actividad, Luz María Rizo, coordinadora del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva, señaló que la autoexploración es una medida importante para fomentar la prevención entre las mujeres.

Asimismo, se dieron a conocer las acciones que se llevan a cabo para promover el cuidado de la salud y se invitó a la población a acercarse y aprovechar los servicios gratuitos disponibles.

Servicios Gratuitos de Salud

La jornada se realizó en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, conmemorado el 19 de octubre, como parte de los esfuerzos para fortalecer la cultura de la prevención y promover el cuidado de la salud, principalmente entre las mujeres.