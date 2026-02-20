Hombre fallece en su vivienda Sabinas, Coahuila

Sabinas, Coahuila.- La tarde de este jueves se reportó el hallazgo de una persona sin vida en un domicilio de la colonia Amador Chapa, cerca del sector Altamirano.

El hallazgo en la colonia Amador Chapa

De acuerdo con los primeros datos proporcionados por autoridades y paramédicos, se trata de un hombre de aproximadamente 31 años de edad, quien fue localizado en el interior del baño de la vivienda. El aviso fue realizado por una hermana del fallecido, quien solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia.

Acciones de la autoridad

Al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del deceso.

Investigación en curso

Las autoridades competentes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar.