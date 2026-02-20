Convulsiona al volante y provoca carambola

MONCLOVA, COAH.- Una crisis convulsiva sufrida por una conductora desencadenó un aparatoso accidente la mañana de este viernes sobre el bulevar Tecnológico, donde tres vehículos estacionados y en circulación resultaron dañados.

El percance se registró minutos antes de las 08:00 horas, cuando Liz Andrea Cruz, de 33 años, conducía un Volkswagen Jetta color rojo en dirección al sur, por el bulevar Tecnológico. De acuerdo con los primeros informes, antes de incorporarse al cruce con el bulevar Benito Juárez comenzó a sentirse mal y perdió el control de la unidad tras presentar una convulsión.

Sin control, el automóvil se proyectó hacia la derecha e impactó en primera instancia un Chevrolet Chevy gris, propiedad de Héctor Vázquez, que se encontraba debidamente estacionado. La trayectoria del Jetta no se detuvo ahí y continuó avanzando hasta chocar contra una camioneta Chevrolet Trax blanca, propiedad de Carlos Contreras, también estacionada en la zona.

La unidad finalmente invadió carril sobre el bulevar Juárez y terminó colisionando contra un Honda Civic blanco conducido por Anabel Valdés, quien circulaba de manera normal con dirección al poniente.

El saldo fue de cuantiosos daños materiales en los cuatro vehículos involucrados. A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar para brindar atención pre hospitalaria a la conductora, quien fue estabilizada y posteriormente trasladada a un hospital para una valoración médica más completa, debido al episodio que habría detonado la carambola.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica de los hechos y coordinaron las maniobras necesarias para retirar los vehículos involucrados, restableciendo la circulación en la zona tras varios minutos de afectación vial.