Logran captura de un cocodrilo en presa Palo Blanco

SALTILLO, COAH.- Tras más de una semana del reporte ciudadano sobre la presencia de cocodrilos en la Presa Palo Blanco, autoridades estatales confirmaron la captura de uno de los ejemplares detectados en el lugar. El operativo se realizó de manera coordinada entre la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Museo del Desierto, logrando asegurar un cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), especie que no forma parte de la fauna silvestre nativa de la entidad. La captura se concretó durante un monitoreo nocturno reciente, en el que se confirmó la presencia de al menos dos reptiles en la presa. En estas acciones fue asegurado un macho juvenil de entre 50 y 60 centímetros de longitud, el cual presentaba buen estado corporal. Para el manejo del ejemplar se contó con la colaboración de César Norberto Cedillo Leal, especialista que desde 2010 ha trabajado en distintas regiones del país en la atención de interacciones humano–cocodrilo, principalmente en estados como Tamaulipas y Campeche. Su experiencia permitió que la maniobra se realizara bajo protocolos técnicos que priorizan tanto la seguridad de la población como el bienestar del animal.

Autoridades estatales destacaron que desde el primer reporte se actuó bajo esquemas de coordinación institucional y conforme a la normatividad ambiental vigente. "Lo más importante es garantizar la seguridad de las familias, sin descuidar la correcta disposición y manejo de la fauna silvestre", señalaron. Daniel González, director de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente, explicó que se trata de una especie introducida, ya que el cocodrilo de pantano no habita de manera natural en Coahuila, por lo que se presume que pudo haber sido liberado de forma irregular por particulares. El ejemplar quedó bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, instancia competente para determinar su destino final, y fue depositado en el Museo del Desierto para su vigilancia temporal. Las autoridades informaron que los trabajos de monitoreo continuarán al menos durante tres noches más, con el objetivo de ubicar y capturar al segundo ejemplar detectado, reforzando así la seguridad en la zona y la protección del ecosistema local.